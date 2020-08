Senador busca prohibir venta de comida chatarra a menores

Raúl Paz Alonzo, senador de Yucatán por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para prohibir la venta de refrescos azucarados y comida chatarra para menores de edad en todo el país.

El legislador panista señaló que el consumo de alimentos empaquetados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas afectan directamente la salud de los mexicanos, especialmente la población infantil.

El senador Paz Alonzo propuso a sus compañeros convocar a un parlamento abierto, a través de la Comisión de Salud, para discutir la iniciativa con la participación de agrupaciones civiles y empresarios que aporten a la iniciativa, que entre otros puntos señala que:

"No podrá asociarse los productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad. Tampoco con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo".

Asimismo, el legislador declaró que publicistas y mercadólogos no podrán incluir en imágenes o sonidos en los que participen niños o adolescentes, ni dirigirse a ellos para inducirlos el consumo de embotellados o frituras.

En cuanto a los mensajes de publicidad en audio o video, expuso que no podrán editarse escenas ingiriendo o consumiendo real o aparentemente refrescos o comida chatarra, ni participar personas menores de 18 años.

En relación a las tiendas de autoservicio y a las misceláneas, se les prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de alimentos empaquetados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas a menores de edad.

"No se permitirá colocar los productos en sitios estratégicos que induzcan a su consumo. Tampoco el comercio, distribución, donación, regalo, venta en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior", refirió.