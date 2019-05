Senador del PVEM solicitó homenaje a apóstol de la iglesia evangélica La Luz del Mundo: INBA

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) explicó que Rogelio Zamora Guzmán, senador por el Partido Verde Ecologista de México, fue quien hizo la solicitud de para el uso de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, que fue utilizado este miércoles para homenajear al Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo.

A través de un comunicado, el INBAL señaló que el senador envió un documento que fue recibido por el Instituto el 1 de febrero pasado, en el que se especificó que el recinto sería usado para la "Representación Cultural y Artística Musical, gratuita, desarrollada por un ensamble de los Coros Monumentales de las organizaciones con las que se reunió en Los Ángeles", entre ellas la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México A.C. (APEM).

El INBAL indicó que se llevó a cabo la "revisión de la propuesta artística", de acuerdo con los procedimientos establecidos, verificándose la pertinencia del programa que se presentó bajo el título "El Guardián del Espejo", en la que participaron el Coro de la APEM y la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México, ésta última dirigida por César Amora Aguilar.

Para la presentación, precisa el comunicado, se realizaron ensayos "sin que en ningún momento se señalara frase alguna con sentido religioso, ni se mencionara el pretendido homenaje". Además, al tratarse de una actividad gratuita "se cumplió con el pago respectivo por la cantidad de 185 mil 413 pesos, aunque en el documento no detalla quién ni cuándo se realizó el pago. Pese a que en redes sociales la APEM y la Luz del Mundo convocó a rendir un homenaje a Naasón García, el INBAL enfatizó que en ningún momento se llevó a cabo homenaje alguno a un líder religioso, toda vez que dicha actividad del programa fue cancelada por la Gerencia al contravenir con la norma artística que rige el uso del Palacio de Bellas Artes".

Agregó que el "pretendido homenaje no figuraba ni en el programa de mano ni en el convenio realizado"; no obstante, en el programa de mano está estipulado que como último acto sería el

"Reconocimiento a la excelencia APEM 2019".

"El Instituto se reserva el derecho de proceder legalmente, toda vez que se pretendió el uso de una infraestructura pública para fines ajenos a los que se había autorizado y que vulneran el carácter laico del Estado", finalizó el documento.

Por su parte, en su página de Facebook, La Luz del Mundo hizo una publicación a las 20:43 horas del 15 de mayo, en la que especificaba que la presentación en Bellas Artes era un "Homenaje al excelentísimo Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García"; sin embargo, la publicación fue editada y se eliminó el fragmento que hacía alusión a dicho homenaje.

El evento fue retransmitido en diferentes plazas en pantallas gigantes del país, con la autorización del INBAL, y también a través de algunas páginas como Cuatrozapotlán Televisión, donde ya no está disponible la gala que se desarrolló de las 20 a las 22 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.