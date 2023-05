“Senador Kennedy, racista”

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que el Senador John Kennedy es una persona non grata, racista e ignorante, luego de que el republicano afirmó que sin Estados Unidos, México estaría “comiendo comida para gatos y viviendo en una tienda de acampar”.



“Yo lo que le diría es que es una persona non grata en México, nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista, debería darle vergüenza ser Senador y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluyendo el Senado de los Estados Unidos”, declaró Ebrard.

“Para información del Senador, en México florecieron civilizaciones, ahora lo acabo de decir, como la civilización maya, que desarrolló el cero, o llegó a las mismas conclusiones de Galileo Galilei mil años antes”, declaró a medios. “A nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es; y no va a tener ningún éxito en ese tipo de cosas”.

Kennedy cuestionó a la administradora de la DEA, Anne Milgram, sobre las acciones para reducir la capacidad de los cárteles mexicanos y sobre el envío de militares y agentes de aplicación de la ley estadounidenses.

Kennedy luego cuestionó que México tuviera mayor poder de decisión sobre la lucha contra los cárteles en su propio territorio, cuando su economía era menor a la estadounidense, por lo que el presidente Joe Biden debería tomar ventaja de ello.

“Nuestra economía es de 23 billones de dólares. La economía de México es de 1.3 billones […] Compramos 400 mil millones cada año de México”, expresó el senador Kennedy.

“Sin la gente de EU, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una tienda de campaña […] en un traspatio”, aseguró. “Entonces, ¿por qué no se avergüenzan usted y el Presidente? Pónganse al teléfono y llamen al Presidente López Obrador y propónganle un trato”.