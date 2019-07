Senador propone tomar "dos o tres cervecitas" en hora de trabajo

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Austeridad Republicana y se remitió a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el grupo parlamentario del PRI se abstuvo de votar la Ley de Austeridad y acusó de estar "hecha a modo del gobierno en turno" además que "es violatoria a nuestra Constitución".

En su participación en tribuna, el senador priista, Mario Zamora, refirió que la fracción III del Artículo 21, de la Ley de Austeridad Republicana, sanciona a quienes ingieren bebidas alcohólicas y propuso eliminar tal restricción.

"Le pido con toda humildad y sinceridad algo que sé que comparten mis compañeros de Morena, y sobre todo mi amigo Félix Salgado (Morena). Que en este voto haya honestidad valiente. Pido que se retire la fracción tercera del Artículo 21 y que a hora de trabajo pueda uno tomarse dos o tres cervecitas sin ningún problema y sin sentir que está faltando alguien a la ley", expresó el legislador.

La reserva del senador Zamora no se pudo atender porque no se presentó en tiempo y forma.