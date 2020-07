Senador Ramírez Marín da positivo a Covid-19

A través de redes sociales, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín informó que dio positivo a la prueba de Covid-19.

El legislador por Yucatán refirió que no presentó síntomas y se mantendrá en aislamiento, con seguimiento de las indicaciones médicas.

"Me mantendré en aislamiento y seguiré las indicaciones médicas, entre ellas, realizar otra prueba para confirmar el diagnóstico", escribió.

El priista externó seguir con las medidas de prevención y no bajar la guardia, además de usar el cubrebocas.

Di positivo a la prueba de Covid-19. Afortundamente, no presento ningún síntoma. Me mantendré en aislamiento y seguiré las indicaciones médicas, entre ellas, realizar otra prueba para confirmar el diagnóstico. — JC Ramírez Marín (@jc_ramirezmarin) July 24, 2020