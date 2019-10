Senador Samuel García, de los principales "factureros" de este país: "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que de todas las denuncias que ha presentado en su contra el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, ninguna ha procedido y ninguna procederá "porque no tiene la razón".

Y ante la acusación que el senador de MC presentó el miércoles en su contra por compra de facturas falsas para tapar el desvío de recursos, preguntó si sería capaz de autodemandarse porque en la entidad todo mundo sabe que él y su familia son los principales "factureros" de este país.

Entrevistado al final de una ceremonia de imposición de grados y entrega de reconocimientos a efectivos de Fuerza Civil, Rodríguez Calderón respondió a las denuncias que el miércoles presentó en su contra el senador de MC ante la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Procuraduría Fisca de la Federación, donde destacó un señalamiento sobre compra de facturas a fin de desviar recursos del erario para gastos en la recopilación de firmas.

"¿No se las compraría yo a Samuel García? ¿No sería Samuel García que se está viendo en su propio espejo? ¿El principal facturero de este país me está acusando a mí de compra-venta de facturas? ¿No le remorderá la conciencia? Le podría preguntar a su papá y a sus hermanos, que son los principales vendedores de facturas en este país", expresó el gobernador.

Señaló que quien acusa tiene la responsabilidad de probarlo, mientras él prefiere no perder el tiempo en eso, "pero si él quiere seguir acusándome, ya tengo no sé cuántas denuncias que me ha puesto, ninguna ha procedido, y ninguna va a proceder porque no tiene la razón".

-Samuel dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador la tiene fácil, que usted será el primer gobernador de su sexenio que irá a la cárcel...

-Sí, pues él dice mil pendejadas, así dijo que Peña Nieto, así dijo de Duarte, anduvo en Bruselas y luego se fue a pasear a no sé dónde. Siempre anda así, como que se echó un churro de mota, o no sé, hay que hacerle un antidoping; luego y luego él me va a contestar que nos lo hagamos juntos. Se me hace que le gusto, ya estoy convencido de que le gusto.

Después de comentar que algunos críticos del presidente López Obrador tratan de crecer a costa suya por el caso Culiacán, se le preguntó si Samuel García hace lo mismo, no obstante que fueron aliados en 2015, cuando él llamó a votar por los candidato de MC, entre ellos el ahora senador que entonces llegó a ser diputado local.

-Por eso te digo, que le gusto, pues que se me declare, cabrón. Ya.

-Se arrepiente de haberlo apoyado para que fuera diputado local en 2015?

-No, yo no me arrepiento de nada. A él le ganó el complejo que nos da a todos a veces, digo. Entiendo, quiere gobernar, pero tiene que aprender primero a atemperarse, tiene que conocer la tierra; los zapatos Ferragamo no van a la Alianza (un sector con alta marginación de Monterrey), los trajecitos de marca no le quedan más que para la talla de él, dijo "El Bronco".

Agregó que "Samuel no conoce la pobreza, no sabe qué es eso, él no conoce la escuela pública, no conoce evidentemente la dificultad que tienen miles y miles de personas; pero quiere gobernar, ya es decisión de los nuevoleoneses en ese sentido".

Ante las denuncias del senador de MC y el proceso de sanción que el Congreso inició en su contra el 23 de septiembre, el gobernador comentó "soy ahorita el tírenle al negro, así va a ser este año y el que sigue, estoy consciente en ese sentido, pero no voy a entrar en esa materia, de yo tirar".

Reiteró que García Sepúlveda tendrá que probar lo que ha dicho, y tiene que ser sometido a probar eso, "yo lo estoy esperando, tengo paciencia, pero soy como las águilas observo, observo, en algunas cosas podré responderle, en otras no".

Pero eso del miércoles al denunciarlo por compra de facturas, dijo, "yo pensé que se estaba viendo él al espejo. ¿Podrá él autodemandarse? Podrá él ir a la Fiscalía a autodemandarse como vendedor de facturas? Todo mundo en este estado sabe que él se dedica a eso".

Cuestionó ¿Cómo un chamaco a la edad de 24 años pudo comprar dos propiedades de cerca de 60 millones de pesos sin pagar impuestos, diciendo que era estudiante? ¿Podrá él decir eso? ¿Cómo lo hizo? Lo reto a que él diga, de dónde sacó 60 millones de pesos ¿Se los dio su papá o su tío (Gilberto García Mena)?

Yo podré probar mi patrimonio, ¿podrá él probarlo? Pero como es senador y quiere ser gobernador, pues él sabrá, no me voy a meter en esos pleitos, pero si tú revisas su página de Facebook, nomás soy yo ahí, no pone ni a su novia (Mariana), me pone a mí. Ya sospecho yo, digo, oye, qué pasa con este chamaco", concluyó el mandatario estatal.