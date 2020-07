Senadora de Morena arrebata pancarta a panista que protestaba (VIDEO)

La panista Martha Cecilia Márquez muestra un cartel en protesta de la falta de medicinas para niños con cancer y del Ingreso Básico Universal . @senadomexicano @monicaferbal @RicardoMonrealA @mmarquezags pic.twitter.com/SIs5GP3yOp — Bruno Cortés Ramírez (@BrunoCortesFP) July 29, 2020

Al inicio de sesión extraordinaria en la Cámara Alta, la senadora panista Cecilia Márquez se manifestó en la Mesa Directiva, presidida por Mónica Fernández, con una pancarta a favor del Ingreso Básico Universal.

Entre gritos, la senadora de Morena, Antares Vázquez, le arrebató el cartel, mientras que Mónica Fernández pedía orden para poder iniciar la sesión, a la vez que rogó a la panista desocupar el lugar del Pleno.

"Los mexicanos están tomando las calles, yo el Senado. Actuemos ya", decía la pancarta de la senadora Márquez, a quien la morenista Citlali Hernández le pidió se retirará del Pleno.

Hernández refirió que "de manera grosera, violenta y contra el reglamento del Senado", Márquez agredió a Mónica Fernández "colocando la pancarta en su cara e impidiendo el inicio de la sesión".

"De manera violenta y grosera la Senadora Antares me arrebató mi cartel y mi derecho a manifestarme libremente. Lo que es una falta de respeto es que no permitan aprobar los temas prioritarios para los mexicanos. Les recuerdo que los niños con cáncer siguen sin medicamentos", señaló Márquez.

Al respecto, Fernández acusó que la senadora Márquez, "abruptamente se fue encima de mí e impidió que pudiéramos iniciar la sesión".

"La oposición puede manifestarse de las formas que quiera, pero debe de haber respeto, debe de haber por lo menos solidaridad y respeto entre las mujeres", expresó. Asimismo, hizo un llamado a los senadores a tener la sesión en un marco de respeto.

El percance llegó hasta las redes sociales, donde el hashtag #AntaresLadyAbusiva se volvió tendencia nacional en Twitter.

"Si es necesario que declaremos una sesión permanente durante varios días, hasta que la señora senadora quiera retirarse de mi lugar, de mi silla, en el presidium del Senado de la República, lo haremos. Nosotros no tenemos prisa por ayudar a México, nosotros sí vamos a cumplir", sentenció Mónica Fernández.