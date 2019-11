Senadora de Morena arremete contra la prensa

La senadora de Morena, Martha Guerrero, reclamó a los medios de comunicación que cubren el Senado por no ser plurales e inclinarse por lo que creen que está bien, y acusó que algunos reciben dinero.

"Yo sí les pido de favor a los medios que verdaderamente jueguen ese papel de pluralidad y objetividad. Y no solamente algunos medios jueguen un papel inclinado hacia con quien están bien, y con quien algunas veces hasta dinero les dan. Sean plurales por favor, sean objetivos", expresó la legisladora en conferencia.

Martha Guerrero, quien es secretaria de la Mesa Directiva y fue escrutadora el pasado jueves 7 de noviembre cuando se llevó a cabo la elección para la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó que ella no ha visto en los medios una actitud de pluralidad, "que muchos de nosotros sí estamos buscando" en lo que implica el periodismo.

"Quiero dejarle claro a los medios que quienes subimos ese día a la Mesa Directiva (de la elección), tenemos la tranquilidad de que el procedimiento fue correcto, y en el ánimo de la transparencia se va a reponer", indicó.

Es la segunda ocasión que senadoras de Morena hablan contra los medios comunicación que cubren la fuente del Senado; la primera vez lo hizo la legisladora Eva Galaz, cuando externó: "parecen retrasados mentales".

Lo anterior lo dijo en defensa de su compañero de bancada, el senador Armando Guadiana, cuando se le cuestionó sobre el presunto conflicto de interés entre sus empresas mineras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la compra de carbón.