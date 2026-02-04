Senadora de Morena en Chihuahua rechaza responsabilidad en habilitación de salón de belleza en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, rechazó haber sido responsable de habilitar un salón de belleza en la Cámara de Senadores, después de que distintos medios de comunicación le adjudicaran esta acción.

"Falso. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron", expresó Chávez Treviño en sus redes sociales.

Por estos señalamientos, la morenista hizo un llamado a medios de comunicación a que "si tienen decencia, rectifiquen".

Las multiestilzadores y secadoras Dyson que, de acuerdo con el portal oficial de la empresa, rizan, alisan y dan forma a distintos tipos y largos de cabello para "tener un peinado revolucionario sin daños por calor" tienen un costo aproximado desde los 13 mil 949 pesos y hasta 15 mil 499 pesos, que puede variar dependiendo del diseño y color.

Además de incluir estuche de presentación, los productos cuentan con tecnología inalámbrica Bluetooth y se conectan con la app MyDyson. Comúnmente se venden con rizadores, secadoras y accesorios antiestática, cepillos voluminizadores, peine para desenredar y cepillo para limpieza de filtro.

Este miércoles, el Senado de la República reabrió y después clausuró la estética para legisladores ubicada en el segundo piso del complejo legislativo.

Luego de que el semanario Proceso diera a conocer esta información, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, descartó que se trate de un privilegio financiado por recursos públicos.

Entrevistada en la Cámara Alta ante distintos medios, dijo que el espacio está adaptado para apoyo a las senadores y senadores si se requiere, puesto que "no es nada fuera de lo normal" porque existe también en San Lázaro.

Además, garantizó que los servicios no son gratuitos ni cubiertos por el Senado: ni el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, "ni nada de estas cosas".