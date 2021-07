Senadora del PAN pide a AMLO detener "locura" de regreso a clases

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, denunció la prisa del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por reabrir las escuelas ante la pandemia por Covid-19 y criticó los nuevos parámetros del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, pues "ahora privilegiará la continuidad de las actividades socioeconómicas por encima de los contagios".

En la "contramañanera", la senadora panista pidió al presidente López Obrador detener su "locura" de un regreso a clases presenciales el 30 de agosto próximo, cuando en muchas ciudades del país se registra un aumento de casos por Covid-19.

"Urge que el Presidente de la República no haga una locura, urge que el Presidente de la República analice seriamente cuándo se va a regresar a los niños a las aulas, hacerlo de manera irresponsable pondría en riesgo no solamente a los pequeños, sino a toda su familia. Esta necesidad de tomar decisiones a lo bárbaro, a lo salvaje, a lo irresponsable del gobierno debe de parar", advirtió.

López Rabadán cuestionó los nuevos parámetros dados a conocer por el Gobierno federal para implementar el Semáforo Epidemiológico por Covid-19, que privilegia la continuidad de las actividades socioeconómicas.

"Las definiciones de los semáforos se deben de tomar técnicamente, en términos médicos, en términos de salud, no se puede tomar al arbitrio de cualquier indicador, no es un indicador económico, mucho menos es un indicador político, no tiene que ver con la decisión del Presidente de la República o del gobierno, tiene que ver con indicadores claros, internacionales a propósito de salvar vidas y de que los ciudadanos tengan mejores condiciones para tener salud", enfatizó.

Por otra parte, la vicecoordinadora panista en la Cámara Alta reiteró la urgencia que comparezcan el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para que expliquen el desabasto de medicamentos en todo el país y se comprometan a resolver este grave problema.