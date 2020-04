Senadora denuncia violencia de género en redes sociales

Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, acusó en sus redes sociales que ha recibido diversos ataques hacia su persona, con tintes de violencia de género, por haber posteado un video exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que organice un plan de rescate económico "más profundo" que el que presentó el domingo.

"En medio de la pandemia que nos amenaza con la enfermedad, la muerte y con una tremenda crisis económica que pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, el odio no para, lean. De verdad me entristece tanto odio", escribió Delgadillo.

En las fotografías que compartió la senadora se evidencias los nombres de varios hombres que la han atacado en redes sociales, llamándola de manera despectiva por ser mujer y afirmando que le pagaron por el comentario que hizo al jefe del Ejecutivo federal.

"Estos comentarios llegan hora tras hora después de que hice un video pidiéndole al presidente que estuviera a la altura de las circunstancias, después de que le pedí que no le robara la esperanza a la gente de México", detalló.

En su mensaje, Delgadillo criticó al gobierno por continuar con la venta de mascarillas y cubrebocas especializados a China, durante febrero, como el mismo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lo divulgó en una de las conferencias matutinas del presidente.

"¿Cómo es posible que continuaran con la venta, si sabían que venía la crisis y que no íbamos a estar preparados? Hoy, nuestros enfermeros y doctores los necesitan y no los tenemos, eso en verdad fue una decisión muy incomprensible y absurda", dijo en el video.