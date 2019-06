Senadora descarta autoatentado por explosivo en oficina

La senadora Citlalli Hernández (Morena) descartó que haya sido un autoatentado los hechos ocurridos el miércoles 29 de mayo, al detonarse en su oficina un artefacto explosivo.

"Me considero una persona honesta y una persona que no realizaría ningún tipo de acciones como un autoatentado, no tendría por qué hacerlo. Todo mundo está en la libertad de interpretar lo que sea, pedimos que no se especule. Solo hay una nota que ha planteado esa hipótesis, que cita a especialistas que no existen, se cita a un ingeniero y si buscamos se registró de su cédula no existe, por eso pedimos responsabilidad, al final la verdad siempre impera", expresó.

En conferencia, Hernández Mora precisó que no sufrió quemaduras como se ha comentado, "no me pasó nada, no tengo nada", sin embargo, el miércoles pasado, fue su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, quien comentó, tras verla físicamente, que tenía "leves quemaduras".

Pidió no hablar de un ´libro bomba´, pues si bien tenía forma de ello, "yo no me atrevería a decir que es una bomba", sino un artefacto explosivo, pero que será la Fiscalía General la que determine qué objeto era.

"El artefacto que recibí genera un estallido que me salpica de alguna sustancia, que logró aventarlo, y es cuando explota y se lanza una flama, afortunadamente no tengo nada. Estuve un par de horas en observación para descartar algún impacto toxicológico, no hay ningún riesgo, mi blusa está en manos de la Fiscalía", detalló.

La senadora de Morena refirió que no tiene miedo de seguir realizando su tarea legislativa y política, ya que no tiene enemigos ni sospecha de nadie, "no sé quién lo envió, el libro llegó con una nota amable, reconociendo mi trabajo"¸ y evitó hondar en el tema para no entorpecer la investigación, y rechazó que su agenda legislativa sea motivo.

"Ese paquete llevaba dos días en su oficina, normalmente yo no abro la correspondencia, fue una casualidad abrirla, y bueno, me tocó a mí. Se está realizando un análisis de riesgo para saber si me debo preocupar, y aunque no es mi estilo y no me guste, si es necesario atenderé el tema de mi seguridad", refirió.