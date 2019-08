Senadora llama a discutir métodos feministas violentos o propositivos

La senadora Citlalli Hernández Mora (Morena) acusó que con hechos vandálicos, el viernes, en calles de la Ciudad de México se buscó deslegitimar los movimientos feministas y desarticularlos, y llamó a que los grupos activistas discutan si se sigue con métodos agresivos, violentos o con acciones contundentes.

"Si de la discusión colectiva lo que se decide es que la única acción que podemos tomar es salir a las calles y romper los vidrios, hagámoslo. Cuenten conmigo, incluso", expresó en un mensaje de video difundido en su red social.

Exhortó: "No podemos permitir que triunfen quienes históricamente nos han llamado brujas, locas, lesboterroristas, violentas, feminazis". En los actos vandálicos del viernes, un reportero, Juan Manuel Jiménez, de Canal 40, fue golpeado con alevosía cuando transmitía en vivo.

Sin mención alguna a esta agresión, la senadora Hernández Mora pidió "a los medios de comunicación que respeten a todas las mujeres que luchamos desde lo profundo, desde la indignación, del dolor".

Agregó que a los medios de comunicación "les pedimos que no estigmaticen y que no fomenten lo que no es el movimiento feminista, que entre otras cosas, es subversivo, crítico, firme, sí, directo, también, pero es amoroso".

De acuerdo con la senadora de Morena, "en el fondo lo que buscamos es transformar nuestras realidades, vivir en paz y tener derecho a ser felices sin que nadie nos moleste, y logremos que este sistema patriarcal que nos ha lastimado caiga de una vez por todas".

Acusó que "hay quienes intentan infiltrarse en el movimiento, desacreditarlo, deslegitimarlo y llenarlo de violencia, para desarticularlo", aunque hizo hincapié en que "en la lucha social, en la protesta, hay quienes creen legítimamente en el método de lucha agresivo, violento".