Senadoras se suman al paro nacional de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La sesión del pleno del Senado de la República programada para este miércoles fue cancelada debido a la falta de quórum, por la ausencia de las legisladoras, quienes no acudieron a sus labores legislativas por el paro nacional de mujeres conocido como "Un día sin mujeres".

El presidente en turno de la Mesa Directiva, José Narro Céspedes, dio lectura a un pronunciamiento en el que la Cámara Alta se solidariza con la lucha de las mujeres contra el hostigamiento, la violencia y los feminicidios.

"El que todas ellas no estén presentes nos permite constatar a los senadores la trascendencia del rol de las mujeres en el ámbito parlamentario. Por ello apoyamos la misma causa, la cual nos motiva a seguir trabajando para que no nos falte ninguna mujer, ninguna compañera, así como para implementar acciones legislativas que contribuyan a la erradicación de los tipos de violencia contra las mujeres", expresó.

Señaló que el Senado de la República continuará trabajando para atajar la el grave problema social "que se manifiesta en contra de las mujeres y demandamos de todas las instituciones del Estado mexicano, acciones decisivas en el ámbito de sus facultades que permitan combatir el acoso, la violencia, el feminicidio, el hostigamiento, la violencia política en razón de género y todos los tipos de violencia en contra de las mujeres".

Las mujeres representan el 50% del total de senadores, es decir 63 de 126 que componen la actual legislatura, debido a que dos escaños no se han ocupado.

Narro Céspedes citó a la siguiente sesión el próximo martes 15 de marzo.