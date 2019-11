Senadores advierten que evitarán toma de protesta de Rosario Piedra

Sin dar detalles, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN), advirtió que evitarán a "toda costa" que Rosario Piedra tome protesta este martes como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En conferencia, Gálvez presentó un nuevo video donde se localiza uno de los dos votos presuntamente "desaparecidos", durante el conteo de éstos en la elección del titular de la CNDH, el pasado jueves 7 de noviembre.

Con ello dijo, queda demostrado que fueron 116 sufragios que se emitieron en la elección, pero que solo se contaron 114, por lo que insistió en que se debe repetir el procedimiento.

"Fue localizado el segundo voto, vemos el senador de Morena, Primo Dothé, que saca un voto y lo pone de lado izquierdo, sigue transcurriendo el conteo y nunca se mueve ese voto, se cierran los paquetes, y el voto ahí sigue. Si era una hoja en blanco debió mostrarla, ya está claro dónde están los dos votos. Hasta ahora Morena no nos ha explicado dónde están los votos", detalló.

La exdelegada de Miguel Hidalgo reiteró que es inaudito que si Morena se ha quejado de fraudes, "ahora lo haga, ahora mienta, eso demuestra que Morena es capaz de todo".

Recordó que el primer voto desaparecido está en los sufragios que recibió José de Jesús Orozco, que sumó nueve y no ocho, y que contó la morenista Martha Guerrero, como lo muestra otro video donde se le ve a la senadora contarlos uno por uno.

"Sí Evo Morales cayó porque robo una elección, porque no tendría que caer una titularidad de la CNDH", expresó Gálvez.

La panista indicó que el PAN está dispuesto a lo que "tope", por garantizar la democracia, y a que en la CNDH quede alguien independiente.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, sostuvo que hasta ahora no han sido convocados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), para hablar sobre el tema de la CNDH.

"No hemos sido convocados estamos abierto al diálogo, pero es irreductible la posición, que se reponga el procedimiento para la presidencia de la CNDH", externó.

Entre broma, la senadora Xóchitl dijo que mañana habrá sorpresas, y que no lo anunciarán en el chat de los senadores del PAN, porque "está intervenido, Monreal se puede enterar".