Senadores aplazan, otra vez, dictamen sobre regulación de cannabis

Este miércoles inició la discusión de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos segunda, en el Senado de la República, para dictaminar una nueva regulación a la cannabis sativa, pero sus integrantes decidieron aplazarla una semana más.

Durante la presentación de los cambios al dictamen que se generaron, de diciembre a la fecha, los senadores del PAN y Morena chocaron sobre si la discusión debía aplazarse o tomarse como se tenía prevista.

Los senadores Damián Zepeda y Marco Antonio Gama (PAN) argumentaron que el proyecto de dictamen presentado en las comisiones "es mucho más" de lo que les pidió corregir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia de inconstitucionalidad de la regulación.

"La Corte no nos pide un dictamen completo, son solo cinco artículos de la Ley General de Salud. Sí creemos que debemos hacer más, pero para el término sólo nos piden eso", dijo Marco Antonio Gama.

En el mismo sentido se posicionó la senadora Martha Cecilia Márquez (PAN), quien exigió en más de una ocasión al titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky, resolver el tema de desabasto de medicamentos para tratamientos con cáncer.

"No podemos seguir abordando este tema sin que se aborde una crisis de salud. Hay desabasto de más de 10 medicamentos oncológicos", mencionó en medio de quejas de los demás legisladores, quienes argumentaron que ese tema no era objeto de la reunión.

Como respuesta, la senadora Jesús Lucía Trasviña (Morena) cuestionó a los panistas "¿bajo qué sustancia psicoactiva actuó [el expresidente Felipe] Calderón cuando sacó al Ejército a las calles y declaró la guerra contra las drogas?".

El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro (Morena), lamentó los comentarios de los senadores y aseguró que estuvieron dando "un triste espectáculo en un tema tan importante y tan delicado".

Guillermo Olivares Reyna, secretario técnico de las comisiones unidas, afirmó que hasta ayer se recibieron propuestas de modificaciones que no fueron incluidas en el documento que tratarían, por lo que el PRI solicitó que esas se reunieran y luego se presentara un nuevo dictamen.

Los senadores acordaron reunirse de nuevo, ahora sí para iniciar la dictaminación, el próximo miércoles al mediodía, en el Senado de la República.