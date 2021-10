Senadores aprueban en lo general la Miscelánea Fiscal 2022

Con 67 votos a favor y 43 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y sin cambios, la Miscelánea Fiscal 2022.

Al presentar el dictamen, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó que la Miscelánea Fiscal no crea nuevos impuestos y elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 por ciento, que actualmente se cobra a productos de higiene menstrual.

Señaló que se establece la obligación para los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no tengan un empleo formal, además de limitar la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles, lo que dijo, no es "terrorismo fiscal", puesto que si no se registran no hay sanción; pero si lo hacen, contarán con la posibilidad de que "no los enganchen empresas fantasmas, como sucedía en el pasado".

Subrayó que también se combate la corrupción y el saqueo fiscal e inhibe la evasión y la elusión fiscal. "Simplifica el pago de impuestos como nunca, como lo pidieron los empresarios, como lo han pedido los emprendedores de México para hacer un trabajo tributario rápido, fácil, práctico y sencillo, fomenta la confianza de los ciudadanos para contribuir de manera voluntaria, porque hace más fácil el cumplimiento de las contribuciones".

La senadora priísta Nuvia Mayorga señaló que el paquete fiscal presentado es un atropello, ya que se deja a la deriva a los sectores más vulnerables de México.

Criticó que la Miscelánea Fiscal sigue manteniendo sanciones graves contra los contadores públicos a causa de un mal dictamen fiscal, lo que genera una violación para el contribuyente al derecho humano de no auto incriminación en materia penal, y "afecta a la objetividad e imparcialidad del contador público al formular un dictamen, pues lo hace responsable de actos que son de terceros y no son de los contadores públicos. Los invitamos a recapacitar. Y eliminar esta obligación, lo cual se puede traducir en una sanción de hasta 6 años de cárcel para los contadores públicos".

Los senadores incluidos dos de Morena, se reservaron un centenar de artículos, que serán presentados y en su caso discutidos y votados en lo particular.