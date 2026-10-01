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Senadores aprueban "Ley antimemes"

El senador del Partido Verde, Armando Melgar, sumó su voto en contra junto con la oposición

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Senadores aprueban "Ley antimemes"
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto en contra de la oposición y de Armando Melgar, del Partido Verde, el Senado aprobó, tras un acalorado debate, la reforma al Código Penal Federal en materia de piratería y a la Ley Federal de Protección Industrial, conocida como "Ley antimemes", avalada con 72 votos a favor y 34 en contra.

      La mayoría oficialista impulsó una reserva para matizar el artículo 403 bis y establecer de manera específica el tema del dolo para evitar cualquier interpretación equivocada.

      "Es una precisión relevante que tendremos que hacer, porque corresponde al Ministerio Público acreditar en cada caso los elementos del delito, respetando plenamente la presunción de inocencia, el derecho en defensa, de defensa y el debido proceso. Este equilibrio es fundamental, ni impunidad frente a quienes hacen de la piratería y la falsificación una actividad económica, ni arbitrariedad frente a la ciudadanía", precisó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

      "Que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa, y las leyes deben de tener precisión suficiente para discutir una cosa de la otra. Y actualizar nuestra legislación para enfrentar estas conductas no significa disminuir los derechos de las personas", subrayó el senador.

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      Movimiento Ciudadano, PRI y PAN criticaron el dictamen y advirtieron que su redacción podría generar riesgos para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que utilizan imágenes oficiales con fines satíricos o de crítica política.

      Desde tribuna, la senadora del PAN, Lilly Téllez, solicitó una "moción de ilustración", para que se pusiera en las pantallas del salón de sesiones una fracción de la parodia de la película alemana El Hundimiento, donde aparece el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el papel de Adolfo Hitler regañando a gobernadores y funcionarios de la 4T.

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