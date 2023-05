Senadores de EU piden designar vías de fentanilo en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Senadores estadounidenses del Comité de Relaciones Exteriores propusieron este jueves "designar públicamente los aeropuertos, puertos y estados de México que son los principales lugares de tránsito de fentanilo y precursores de fentanilo".

Entre otros puntos, el demócrata Chris Murphy y el republicano Bill Hagerty solicitaron "exigir al Departamento de Estado que intensifique los esfuerzos entre EU y México para combatir la producción de fentanilo, perseguir a las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el comercio, reducir la cantidad de armas de fuego ilícitas que cruzan la frontera y brindar asistencia a México para fortalecer las agencias policiales pertinentes".

También pidieron "autorizar sanciones dirigidas a personas y empresas chinas involucradas en el comercio de fentanilo" y "autorizar el levantamiento de sanciones a las entidades designadas en China si se logra un progreso significativo en la lucha" contra el opioide.

Además de "autorizar asistencia adicional a México si se logra un progreso significativo en la lucha contra el fentanilo".

En un comunicado, recordaron que "en 2021, 70 mil vidas estadounidenses se perdieron por la crisis del fentanilo. Antes de que esta droga altamente potente y de bajo costo ingrese a Estados Unidos, los precursores químicos se envían desde China a México, donde los cárteles usan esos químicos para fabricar el fentanilo que luego se mueve ilegalmente a través de la frontera y se vende".

Agregaron que "de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en menos de una década, la cantidad de muertes atribuidas a los opioides sintéticos (de los cuales, el fentanilo representa 90%) aumentó casi un 200%, de aproximadamente 65 personas por día a 192 personas por día".

Murphy indicó que "el fentanilo está devastando nuestras comunidades y no podemos esperar hasta que llegue a Estados Unidos para tomar medidas. Es por eso que me estoy asociando con el senador Hagerty en una legislación bipartidista para interrumpir las primeras etapas del comercio de fentanilo".

Mencionó: "Podemos hacer mucho más para evitar que los componentes químicos del fentanilo ilegal entren en la cadena de suministro, lo que significa que estas sustancias tienen menos posibilidades de llegar a la frontera sur. Nuestro proyecto de ley garantizaría que detener el flujo de fentanilo hacia EU tenga una prioridad más alta en nuestras relaciones con México y China y equipe a la administración con nuevas herramientas para ayudar a asegurar su cooperación".

"El aumento de las muertes por sobredosis de fentanilo afecta a todos los estados; no es un problema partidista y encontrar una solución tampoco debería serlo", dijo Hagerty.

"Es por eso que me complace asociarme con el senador Murphy en esta legislación que tiene como objetivo el flujo de fentanilo antes de que llegue a nuestra frontera sur al presionar a México y China para que tomen medidas enérgicas contra este comercio mortal e impongan sanciones contra las entidades en esos países que facilitan la producción de fentanilo. y trata".