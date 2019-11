Senadores del PAN y Morena, lesionados por empujones en tribuna

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena se enfrentaron durante la toma de protesta la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Debido a ello, senadores de ambos partidos resultaron con golpes, como el panista Gustavo Madero; y Antonia Cárdenas, de Morena, quien acusó a la panista Xóchitl Gálvez, de lastimarle la mano, la cual traía vendada.

Se dijo que también la senadora presidenta, Mónica Fernández Balboa, resultó que le lastimaron un hombro, debido a un jalón que recibió en la trifulca que se desató en el pleno, entre gritos y jalones.

Gustavo Madero se quejó de que fue empujado al querer llegar a la Mesa Directiva del pleno del Senado para evitar la toma de protesta de Piedra Ibarra.

Al momento de que se invitó a Piedra Ibarra al salón de plenos para que rindiera protesta, como se anunció desde la sesión del jueves pasado, senadores de Morena impidieron la hazaña de Madero, y de otros senadores y senadoras panistas.

En entrevista, Gustavo Madero indicó que la Mesa Directiva es muy parcial, pues permite manifestaciones de ese tipo y no pone un control, además de que no representa a todo el Senado, y consideró que este martes fue catastrófico para la democracia.

También describió que varios senadores de Morena no lo dejaron moverse, cuando él ya se quería retirar. Al preguntarle quién lo jaloneó respondió: todos, todos. Me iba a ir, no me dejaron.... (Salomón) Jara, se puso cabrón, me tumbaron, me volví a parar, me agarré de la Mesa Directiva y me volvieron a tumbar. Me echaron montón los cabrones".

En conferencia de prensa, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de esta bancada, lamentó el final de la sesión de este martes, donde alguna senadoras resultaron lesionadas.

"No podemos sino sentir tristeza por la violencia. Algunas compañeras están lesionadas, la propia presidenta de la Cámara (Mónica Fernández), Martha (Guerrero), la secretaria de la Mesa, Antonia (Cárdenas Mariscal), y varias personas resultaron lesionadas, senadoras, del PES, entre otros".

En su oportunidad, la senadora de Morena, Citlali Hernández, puntualizó que hoy se vio a senadores iracundos, violentos y agresivos, manifestar su rabia acumulada, "seguramente, contra nuestras compañeras mujeres del partido Morena, del Partido del Trabajo y del partido Encuentro Social".?

?Señaló que no obstante el llamado a la calma, varias de las senadoras de Morena tuvieron que entrar a defender a otras compañeras cuando vieron que había hombres agrediéndolas y que estaban incontrolables.?

?"Y nos referimos específicamente al senador Gustavo Madero que, con mucha responsabilidad lo decimos, nos decepciona, porque habíamos visto a un senador aparentemente tranquilo, a veces conciliador y hoy lo vimos fuera de sí. ?

?"Estuvo agresivo, no sólo agredió a la compañera Martha Guerrero, que además no se calmaba y terminó encima de ella, y también vimos que quería quitar a la senadora presidenta de su mesa, la cual, por supuesto de hecho tiene lastimados sus hombros, porque ustedes pudieron notarlo, llegó por atrás", narró.?

?Indicó que también vieron al coordinador del PAN, Mauricio Kuri, quien también se dirigió con violencia hacia las senadoras de Morena, y al senador Erandi Bermúdez, del PAN, "no sólo con los compañeros, sino también con las compañeras". ?

?Esas actitudes agresivas son lamentables y demuestran que "son unos farsantes y unos hipócritas cuando hablan de derechos humanos; que son unos simuladores cuando hablan de la defensa de los derechos de las mujeres y cuando hablan de la violencia contra las mujeres.??

"Y dos, que su comportamiento es golpista, no sólo de manera discursiva, de manera mediática, sino además también de manera física", apuntó.

La senadora Antonia Cárdenas, quien ya traía vendada la mano izquierda, acusó a Xóchitl Gálvez de la agresión, que para impedir que pasara, se rompió el barandal de la escalinata que va hacia la Mesa Directiva.

"Yo solamente quiero agregar que la senadora Xóchitl fue la que me hizo esto, se dejó ir contra mí y me estaba diciendo que la estaba golpeando y era falso. ?Ella, le estaba diciendo, me estás lastimando Xóchitl, por favor, y entre más le decía más me empujaba, más me agredió".