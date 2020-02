Senadores impugnan ante SCJN decreto que desaparece la Lotenal

Integrantes de la Cámara de Senadores impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el decreto por el que desapareció la Lotería Nacional para eliminar los obstáculos legales para realizar sorteos de bienes muebles como la denominada rifa del avión presidencial.

Mediante una acción de inconstitucionalidad, las bancadas minoritarias del Senado acudieron a la Corte a reclamar el decreto por el que Lotenal fue fusionada con Pronósticos para la Asistencia Pública.

El decreto fue aprobado por mayoría en el Congreso de la Unión desde noviembre de 2019 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de enero pasado, por lo que al día siguiente entró en vigor.

Con esta medida, se dejó sin efectos la Ley de la Lotería Nacional que establecía el impedimento para realizar sorteos asociados con bienes muebles e inmuebles, como ocurre con la rifa del avión presidencial.

Al quedar sin efectos dicha ley, ya no existe nada que impida al gobierno federal incluir en los sorteos bienes muebles o inmuebles.

La acción de inconstitucionalidad aún no ha sido admitida a trámite pero la Corte ya ordenó turnarla para que uno de los ministros analice si procede o no darle entrada.