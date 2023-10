Senadores marcelistas entregan propuesta presupuestal

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Senadores aliados a Marcelo Ebrard y que conforman junto con diputados federales grupo "El camino de México" entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, una propuesta de modificación presupuestal que señala que el proyecto del Ejecutivo federal para el 2024 tiene una subestimación en los ingresos por 100 mil millones de pesos.

En rueda de prensa, José Ramón Enríquez, acompañado de los senadores Alejandro Rojas Díaz Durán y Primo Dothé, a nombre de una decena de legisladores, indicaron que esos recursos que está subestimando la SHCP deben etiquetarse para obras en diversas comunidades como son presas, caminos y hospitales.José Ramón Enríquez, senador por Durango, detalló que la recaudación del IVA tiene en el proyecto de Hacienda para el 2024 una subestimación de 89 mil millones de pesos, por lo que planteó una mesa de trabajo con funcionarios de esa dependencia para analizar el tema.Asimismo, expuso que hay una subestimación en la proyección del precio del barril del petróleo para el próximo año ya que se está planteando en 56.7 dólares por barril cuando el día de hoy se encuentra en 82.29 y en el marco del conflicto en Medio Oriente no se prevé que baje."Nosotros estamos proponiendo que no se proyecte en 25 dólares más, sino solamente 3 dólares lo que permitiría que con una plataforma de un millón 983 mil barriles diarios, en el 2024 se tengan ingresos adicionales por 13 mil millones de pesos", indicó.Rojas Díaz Durán, consideró que es una propuesta viable y no se trata de un tema disruptivo en la bancada de Morena, sino de convencimiento y debate.A título personal, aclaró que no representa la postura de Ricardo Monreal y también se pronunció en contra de que la Cámara de Diputados desaparezca el fideicomiso de los trabajadores del Poder Judicial, que aclaró son ahorros y no se deben confundir con los fideicomisos y prestaciones de jueces y magistrados.Los senadores marcelistas expusieron que junto con los diputados federales que conforman el grupo "El Camino de México" cabildean en ambas cámaras está propuesta.