Senadores presionan con informe de accidente de Alonso y Moreno Valle

Senadores de la oposición solicitaron al pleno del Senado que se pueda elaborar un punto de acuerdo para presionar el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto al accidente en el que fallecieron los ex gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso.

El primero en solicitarlo fue el senador Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano (MC), quien señaló que no se tiene ningún avance de las investigaciones en el periodo "razonable" de un año, que se cumplirá el próximo 24 de diciembre, sobre el accidente en el que el matrimonio perdió la vida.

"A casi un año del lamentable accidente donde perdió la vida nuestro compañero, senador Rafael Moreno Valle, no tenemos ninguna información o avance en las investigaciones, por eso quiero pedir que este Senado pueda exhortar a las autoridades correspondientes para que, a la brevedad, se puedan acelerar y que tengamos certeza de qué pasó en ese lamentable accidente", dijo.

Por su parte, el senador Julen Rementería del Partido Acción Nacional (PAN), secundó el llamado de Zepeda sin reclamar a la comisión especial del Congreso que da seguimiento al caso, dijo, porque la presentación de los avances no son imputables a esa autoridad.