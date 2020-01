Senadores reciben exigencias de Caravana por la Paz

Senadores de la oposición recibieron a una comisión de la Caravana por la Verdad, Justicia y Paz, quienes entregaron el estudio Justicia Transicional en México, que trabajó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del que también entregarán una copia al gabinete de seguridad, en Palacio Nacional.

Los integrantes de la caravana exigieron al Senado que los temas para resolver la violencia en el país no se tomen como parte de la agenda legislativa, sino como una agenda de la nación, para solventar el problema, y afirmaron que sus exigencias "no son un show".

Los senadores que estuvieron presentes fueron Xóchitl Gálvez (PAN), Claudia Ruiz Massieu (PRI), Patricia Mercado (MC), Dante Delgado (MC), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Emilio Álvarez Icaza; y ausentes los representantes de las fracciones de Morena, PES y PT.

Para presentar el estudio, realizado hace más de un año, Carlos Heredia y Mariclaire Acosta, refrendaron que el mismo no fue recibido por el equipo de transición del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, así que sus indicadores y recomendaciones no se han trabajado a nivel gubernamental.

Los cuatro ejes de los que parte el estudio son la verdad, la justicia, la reparación inmediata del daño y la garantía de no repetición. Además, según dijo Heredia, el foco de la justicia transicional son las víctimas y su reincorporación a la vida social.