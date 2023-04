Señalan a Tellaeche como plagiador en Cámara de Diputados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Ayer martes, durante la discusión de las Comisiones Unidas sobre la aprobación de la Ley General de Ciencia, diputados cuestionaron al director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, por cometer plagio académico y por las irregularidades en la contratación de profesores en dicho Centro de Estudios.

Así lo mostró el diputado de la bancada panista Carlos Madrazo, quien compartió en Twitter un video en donde se le a él y a Romero Tellaeche tener una discusión. De acuerdo con Madrazo, el director del CIDE lo amenazó varias veces. "Aquí se puede ver cómo el director del CIDE me amenaza al momento de presentar mis reservas en la Reunión de Comisiones. Me reservo el derecho de formular la denuncia correspondiente", escribió el panista.

Por otra parte, el diputado Mario Riestra Piña publicó que cuestionó a Romero Tellaeche por las irregularidades en el proceso de designación del director del CIDE, y compartió que lo cuestionó por ser director a pesar de que otra persona resultó mejor evaluada por los cuerpos colegiados.

"Romero me respondió, inicialmente, diciendo que hubo otra mujer mejor evaluada por el director de la división. Yo le respondí que las evaluaciones se realizan por cuerpos colegiados, no por individuos. Le pedí precisar si hubo alguien mejor calificado por el claustro", escribió Riestra.

En otro video, se aprecia a un diputado cuestionar a Romero Tellaeche por cometer plagio. En dicho video se puede ver al funcionario con el acta que determinó que sí cometió plagio académico. "Usted es un calumniador, una vergüenza", responde Romero Tellaeche a los señalamientos.