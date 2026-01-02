Señalan boquete de 28.8 mdp en obras del tren

Ciudad de México.- Los trabajos para las correcciones de curvatura y pendiente que se realizaron en el tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico, donde el 28 de diciembre se descarriló un convoy, dejaron un boquete de 28 millones 849 mil 661.60 pesos en el presupuesto federal, por la compra de productos a sobreprecio y que no se comprobó si se utilizaron.

De acuerdo con la auditoría 129 de la Cuenta Pública 2024, entregada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 4 de febrero pasado ante la Cámara de Diputados, al menos tres contratos de renta de maquinaria, compra de rieles y contrato de personal para los trabajos efectuados entre 2019 y 2024 cotizaron a sobrecosto.

Ante la observación, la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT) trató de justificar con fotografías que el equipo se utilizó en ese tramo de las obras y que sí trabajaron ahí todas las personas contratadas; sin embargo, la ASF determinó que esas pruebas no eran suficientes para acreditar los trabajos.

"En los reportes fotográficos de los generadores no se tiene evidencia del uso de los equipos ni del personal señalado, ni tampoco se consignaron en los reportes de la supervisión externa (...) Asimismo, los reportes fotográficos no se encuentran georreferenciadas los cuales permitan comprobar que los cadenamientos corresponden al lugar donde se realizaron los trabajos", señaló la auditoría.

La ASF organizó —en esa auditoría— un informe final a la revisión de los gastos en los trabajos realizados a partir de que los mismos auditores encontraron "complicaciones técnicas por las pendientes y curvaturas muy elevadas".

Este lunes, El Universal publicó que en 2019 se iniciaron trabajos en la Línea Z del Tren Interoceánico, en el tramo que va del kilómetro Z 186+100 al Z 242+000, del municipio de Mogoñé a La Mata, en Oaxaca. Esto tenía como objetivo corregir "la alineación de la vía afectada por las ondulaciones del terreno y los obstáculos naturales que se presentan en su trazo". El accidente ocurrió sobre el kilómetro Z 230+300, a la altura del municipio de Asunción Ixtaltepec.

En la auditoría 129, la Auditoría analizó más de 100 contratos, convenios modificatorios, anexos y facturas de compra. De esos, tres contratos generaron 28.8 millones de gasto en exceso, por comprar productos a sobreprecio y no comprobar que se utilizaron.

"En los reportes de la supervisión externa, específicamente en las relaciones de equipos, materiales y personal que intervino en los trabajos, no se especificó el periodo ni la participación para cada actividad", señala la auditoría.

Además, en el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-13-2022 se firmó para la corrección de 56 kilómetros de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 kilómetros de vía férrea en la conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z, precisamente donde ocurrió el fatal descarrilamiento.