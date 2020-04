Señalizarán espacios con riesgo de virus

CIUDAD DE MÉXICO.- Para advertir posibles contagios del Covid-19 y fomentar la sana distancia el Gobierno de la Ciudad de México colocará diversas señalizaciones en espacios donde se encuentren congregaciones grandes. "El objetivo de esta [medida] es que ahí, en donde hay más congregación de personas, la gente conozca que es el lugar en donde hay mayor transmisión del virus y a la hora de estar sin sana distancia, estar juntos, lo que tienen es mayor posibilidad de contagiarse", comentó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dio a conocer que principalmente se colocarán en el transporte público, así como en algunos tianguis donde también van a generar esquemas para que no haya congregación de personas, de tal manera que se pueda entrar con sana distancia. Agregó que se está trabajando con los alcaldes para que en esos sitios sólo vendan productos de primera necesidad; es decir, comida.

Entre los mensajes que serán colocados en dichos sitios, la mandataria capitalina adelantó que habrá frases como: "¡Cuidado! Zona de alto contagio" y "Guarde su distancia y no toque nada".

No obstante, Sheinbaum Pardo expuso que también se exhortará a utilizar cubrebocas y seguir las medias de sanidad que se han difundido estas semanas, como el lavado de manos o el uso de gel a 70%.

"Evidentemente, cuando uno ve un cartel de este tipo se hace visible, porque hoy no es evidente el contagio que puede haber cuando hay congregación de personas. Al poner estos letreros, pues se vuelve claro y las personas deben tener mucho más cuidado; primero, no acercarse en caso de no ser necesario y si se tiene que utilizar, pues tener todas las medidas y que sea obvio que son zonas de alerta, de cuidado, de alto contagio", puntualizó.