Sentencian a 13 años de prisión a exfuncionario de Turismo de Sinaloa

Luis Ángel Pineda Ochoa "Lapo", exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, fue sentenciado a 13 años y seis meses de prisión y a pagar una multa de más de 54 mil 780 pesos tras ser declarado culpable por el delito de desempeño irregular de la función pública, siendo el primer funcionario del estado en ser llevado a juicio por actos de corrupción.

La Fiscalía Estatal Anticorrupción lo acusó por la simulación de pago de cheques, emitidos entre julio y noviembre de 2016, a un par de empresas inexistentes con motivo de tres campañas publicitarias en el extranjero que nunca se llevaron a cabo, además de demostrar que dos millones de pesos se depositaron a las cuentas bancarias de su esposa, hija, hermana y cuñado.

La tarde del martes, la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada dictó la sentencia durante la audiencia de individualización de sanción y reparación de daño realizada en la sede de Justicia Penal de la Zona Centro, en Culiacán, donde se acordó que "Lapo" deberá reponer los 8 millones y no podrá ejercer un cargo público en los próximos 27 años.

Al término de la audiencia, Pineda Ochoa salió por la puerta principal del centro de justicia penal, ya que la jueza negó la prisión preventiva ante el riesgo de fuga, solicitada por el Ministerio Público, con la explicación de que existe un vacío en la ley que no le permitía determinar tal acción.

Al finalizar la audiencia, el abogado del exfuncionario, Carlos Olguín Álvarez, declaró que apelará la sentencia impuesta.

El próximo 16 de julio deberá presentarse a audiencia para la explicación de sentencia, de no hacerlo será prófugo de la justicia.