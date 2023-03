Sentencian a más de 100 años de prisión a secuestradores de "La Flor"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL). - La Fiscalía Capitalina logró que un juez sentenciara a 131 años, cinco meses y 15 días de cárcel en contra de Noé "N", y otra de 113 años con cuatro meses para Israel "N", por su responsabilidad penal en los delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro, ambos agravados.

Los sentenciados son integrantes de la banda de secuestradores identificada por las autoridades como "La Flor", a quienes se les atribuyen poco más de media docena de secuestros, dos de estos fueron comprobados a Noe e Israel, por lo que ahora pasaran el resto de sus días en prisión.

En el caso de Noé "N", fue sentenciado por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, en perjuicio de un hombre, así como secuestro agravado, en detrimento de otro hombre y una mujer.

En lo que se refiere a Israel "N", se le condenó por la comisión del delito de secuestro agravado, también en perjuicio de un hombre y una mujer.

"Es importante señalar que tanto a Noé "N" como a Israel "N", se les relaciona como integrantes del grupo delictivo conocido como "La Flor", dedicado principalmente a actividades delictivas como el secuestro", dijo el vocero de la institución, Ulises Lara, en mensaje a medios.

Así operaba la banda de "La Flor". Durante el mandato de Marcelo Ebrard, como jefe de Gobierno, y de Miguel Ángel Mancera, al frente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 2008 fueron detenidos cuatro integrantes de la banda de secuestradores "La Flor".

Esta banda criminal se caracterizaba por dejar flores en los cadáveres de las víctimas o bien, enviar flores a los familiares.

En 2009 la banda fue señalada de realizar al menos ocho secuestros en agravio de 14 víctimas y seis homicidios, incluyendo a Fernando Martí, de 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí.

El menor Fernando Martí fue secuestrado el 4 de junio de 2008, cuando iba a la escuela acompañada de su chofer Jorge Palma y su escolta Cristian Salmones.

Su cuerpo fue hallado el 31 de julio en la cajuela de un automóvil en la colonia Villa Panamericana, en Coyoacán.

Los detenidos vinculados al secuestro del menor fueron los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle; Marco Antonio Moreno Jiménez, Fernando Hernández Santoyo, José Luis Romero Ángel, Lorena González Hernández y Sergio Humberto Ortiz Juárez.

Una llamada delató a la banda de "La Flor". En abril del 2013, EL UNIVERSAL publicó un artículo sobre la detención de los hermanos Cañas del 22 de agosto de 2008 en la Santo Domingo.

Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, había aceptado el desafío. Habló con su procurador, Miguel Ángel Mancera, y éste no esperó que se cumplieran los 100 días que las autoridades federales y capitalinas se habían dado de plazo para ofrecer resultados. Apenas unos días después, dio a conocer a la prensa que la culpable de la muerte de Fernando Martí era la banda de La Flor.

Y dio los nombres de sus integrantes: Sergio Ortiz, mejor conocido como El Apá, y supuesto jefe de la banda; la ex policía federal, Lorena Hernández; Marco A. Moreno, quien había robado el automóvil en que fue encontrado muerto Fernando Martí; José Luis Romero, comandante de la PJDF; Fernando H. Santoyo, agente judicial; Gerardo Colín, policía federal; Arturo Dorman, de oficio mecánico; Sergio y Miguel Ortiz Juárez, hijos de Sergio Ortiz; Edgar Ayala, acusado de intentar asesinar a El Apá, y otras dos personas conocidas por los sobrenombres de El Arañas y El Tío, quienes supuestamente habían recibido la orden de dar muerte a Sergio Ortiz.

Sus testigos eran un chofer de Alejandro Martí, así como un policía preventivo que supuestamente había visto a los hermanos Ocaña Ovalle mirar hacia el inmueble propiedad del empresario.

Sin embargo, tiempo después la SSP federal, detuvo a un individuo de nombre Noé Robles, quien se confesó culpable del secuestro y asesinato de Fernando Martí y ante la sorpresa de todos, aseguró no conocer a El Apá, quien a la postre falleció como consecuencia del atentado de que había sido objeto.

Con todo, la Procuraduría capitalina persiste en sus acusaciones en contra de los integrantes de la citada banda delictiva. Pero durante el proceso en que los hermanos Caña Ovalle fueron encontrados culpables y sentenciados, cada uno, a 70 años de prisión, la mayoría de los careos y en general, las diligencias, en el juzgado 32 del fuero común, se realizaron sin la presencia de Israel y Noé, quienes desde hace varios años se encuentran en el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.

Ninguno de los recursos legales presentados por el abogado defensor de los hermanos Cañas, prosperaron. Incluso, ha trascendido entre abogados litigantes y algunos especialistas en la materia, que ello se debe a que fue un caso manipulado desde un inicio por el entonces procurador, Miguel Ángel Mancera.