Sentencian a suegra por el feminicidio de su nuera en Guerrero

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez sentenció a 40 años de prisión a Silvia "N" como responsable del delito de feminicidio de Magdalena Aguilar Romero, ocurrido en enero de 2018 en Taxco, Guerrero.

En un comunicado la FGE informó que Silvia, la madre de César Gómez Arciniega ex esposo de Magdalena, fue sentenciada por un juez por su participación en el feminicidio.

"Magdalena" 'N' fue agredida por Silvia 'N' y su hijo, privándola de la vida por asfixia y posteriormente sus restos fueron encontrados en estado de cocción en tina, refrigeración y ollas", dice el texto.

El 13 de enero del 2018, Magdalena acudió al domicilio de César Gómez, en el callejón del "Platero", en el Barrio de La Guadalupe, para recoger a sus hijos por tener la guardia y custodia compartida.

Ese día, Magdalena no volvió a salir de ese lugar.

El 23 de enero, tras nueve días de búsqueda de la familia, encontraron a Magdalena muerta en la casa de César. Su ex esposo y quién continúa prófugo.