SEP anuncia 17 días de vacaciones para educación básica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Las vacaciones de Semana Santa están por comenzar y representan una pausa en la rutina para miles de familias. Mientras algunas aprovechan para viajar, otras optan por permanecer en casa y participar en actividades como el Viacrucis o las procesiones que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

SEP confirma vacaciones anticipadas para educación básica

El calendario escolar trae una sorpresa para estudiantes de nivel básico. Aunque la Semana Santa inicia oficialmente el domingo 29 de marzo, alumnos de kínder, primaria y secundaria comenzarán su descanso desde el viernes 27 de marzo debido al Consejo Técnico Escolar de este mes.

El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril. En total, se acumulan 17 días sin actividades escolares, convirtiéndose en uno de los periodos de descanso más largos del ciclo 2025-2026.

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Significado y cronología de la Semana Santa 2026

La Semana Santa se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, un periodo de relevancia para la tradición católica. Cada día tiene un significado específico:

Domingo de Ramos (29 de marzo): conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.

Lunes Santo (30 de marzo): recuerda la unción en casa de Lázaro.

Martes Santo (31 de marzo): se centra en el anuncio de la traición de Judas.

Miércoles Santo (1 de abril): marca el cierre de la Cuaresma.

Jueves Santo (2 de abril): evoca la Última Cena y el lavatorio de pies.

Viernes Santo (3 de abril): día de la crucifixión y muerte de Jesús.

Sábado de Gloria (4 de abril): jornada de recogimiento tras la sepultura.

Domingo de Resurrección (5 de abril): celebra la resurrección de Jesús.