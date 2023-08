SEP insiste: libros de texto estarán en las escuelas el 28 de agosto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- El próximo 28 de agosto los libros de texto gratuitos ya estarán en las escuelas, informó la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, al asegurar que no hay amparo que impida la propuesta pedagógica del gobierno federal y la distribución de las obras.

La titular del organismo indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumple con todos los requisitos jurídicos para la entrega del material a los estudiantes de México por lo que la institución realizará todas las actividades necesarias para defender la promoción de la Nueva Escuela Mexicana.

Leticia Ramírez, destacó que la primera familia de los libros de texto gratuitos fue diseñada por miles de maestros, investigadores y académicos, y que son producto de un trabajo colectivo.

Aseguró que la SEP trabaja para que los maestros cuenten con una propuesta que articule la teoría con la práctica, con el fin de que los estudiantes tengan pensamiento crítico y reflexivo.

También, señaló que la decisión de transformar la educación con un nuevo modelo educativo no sólo plantea nuevos libros de texto, sino que incluye un nuevo plan de estudios, programas sintéticos y analíticos, y prácticas didácticas para quienes están frente agrupo.

Agregó que se combate el proyecto neoliberal que plantea la privatización de la educación, y ahora se busca el bienestar de niñas, niños y jóvenes, además de que se revalora el trabajo cotidiano de maestras y maestros.

Recordó que "la mal llamada Reforma Educativa estaba pensada en el mercado, en la individualización del estudiante, contrario a lo que hoy se hace: centrar las acciones en estudiantes y docentes".

Finalmente, Ramírez Amaya informó que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del próximo martes 8 de agosto inicia en Palacio Nacional la presentación de los nuevos libros de texto y puntualizó que no serán mesas de debate, sino conferencias de prensa.