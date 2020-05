SEP llama a colegios ser flexibles en el cobro de colegiaturas

Los colegios particulares y los padres de familia deben llegar a acuerdos sobre el pago de colegiaturas para garantizar que los niños continúen recibiendo educación durante la contingencia sanitaria por Coronavirus 2019 dijo la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Señaló que la emergencia sanitaria no exime ni libera a las partes de sus obligaciones, pues debe garantizarse el derecho a la educación de las y los estudiantes, por lo que se recomienda no tomar alguna medida administrativa que afecte a los alumnos en la continuidad de sus estudios y del ciclo escolar 2019-2020.

"Para superar la presente situación de emergencia sanitaria, derivada del Covid-19 y sus repercusiones económicas, los colegios particulares deben ser flexibles; las escuelas deben cubrir los sueldos de las y los maestros, y considerar las necesidades de madres y padres de familia que han perdido ingresos o el mismo empleo", dijo la dependencia federal.

La SEP precisó que la Profeco es la instancia de mediación y litigio entre particulares, como en este caso padres de familia y colegios particulares.

"La dependencia no tiene atribuciones respecto al pago de colegiaturas, por lo que es pertinente el diálogo y el acuerdo entre las escuelas particulares, incorporadas o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y los usuarios de esos servicios educativos", pidió.

Detalló que la incorporación de estudios a la SEP se refiere a la definición de planes y programas de estudio, así como el establecimiento de condiciones de seguridad en los planteles.

A pesar de que no haya clases presenciales, las escuelas públicas y particulares, "deben mantener su compromiso con los alumnos y asignar actividades o tareas, para cumplir con los planes y programas de estudio".

La SEP recomendó que las escuelas particulares, en todos sus niveles, mantengan los pagos del personal docente y administrativo de sus planteles, a partir del cobro de colegiaturas.