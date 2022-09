Separan del cargo a comisario de Tultepec por agresión a reportero

TULTEPEC, Mex., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Una juez ordenó suspensión temporal del cargo del comisario de Tultepec, en un proceso en la que se decidirá si se le vincula a proceso por la agresión y lesiones que sufrió el reportero Osvaldo Muller en la cobertura de un hecho periodístico el pasado 13 de abril.

A su vez el alcalde de Tultepec, Sergio Luna, consideró que la determinación de la jueza "es solo una medida cautelar, nos parece excesiva, vamos a apelar la medida. Nosotros consideramos que fue un accidente".

En audiencia el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Defensores de Los Derechos Humanos y Periodistas, pidió a la juez que lleva este caso la vinculación a proceso por los delitos lesiones, abuso de autoridad y contra la libertad de expresión.



Así fue la agresión contra el reportero

Esto luego de que presuntamente el comisario Erick de Tultepec a bordo de la patrulla C-777 de Tultepec, prensó la mano del reportero que intentaba hacer una entrevista con integrantes de una familia que fue víctima de un homicidio múltiple.

"Por las lesiones que sufrí ese día me tuvieron que intervenir quirúrgicamente en el hospital de Magdalena de Las Salinas en el IMSS", afirmó Osvaldo Muller.

Esta determinación es un paso en la lucha del respeto al trabajo periodístico, que no se puede callar como lo han hecho en el país con cerca de 150 periodistas asesinados a manos de funcionarios y del crimen organizado", afirmó Muller.

"No quiero dinero, como parte de la reparación del daño, no estoy pidiendo un solo peso", la dignidad de un reportero no tiene precio, este proceso es una lucha en contra de las agresiones y asesinatos de los periodistas, que quede como un presente para los funcionarios y policías que no deben agredir a los comunicadores, cuyo trabajo debe realizarse con respeto.

Autoridades del Poder Judicial del Estado de México indicaron que la suspensión del comisario de Tultepec es temporal y la situación jurídica del servidor público se definirá en la próxima audiencia que se realizará este 22 de septiembre.