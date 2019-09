Separan del cargo al fiscal Winckler

XALAPA, Ver.- La diputación permanente del Congreso de Veracruz determinó este martes separar provisionalmente de sus funciones al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por carecer de los exámenes de control de confianza exigidos en la ley para ocupar ese cargo.

En respuesta, el ahora exfiscal indicó que dicha decisión constituye un delito federal y advirtió que interpondrá todos los recursos que permita la ley para impedir una ilegalidad.

De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que Winckler, amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, fuera separado del cargo.

Los diputados locales avalaron dejar como encargada de despacho a la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, cercana al titular de esa dependencia, Eric Cisneros Burgos.

En la sesión de este martes, la Jucopo, que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, retiró de la orden del día todos los puntos que estaban agendados para analizar y aprobar como único punto la salida del abogado yunista.

El documento detalla que la separación se debe a que Winckler Ortiz no cumplió con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y revalidación.

Jorge Winckler dijo: "Interpondré todos los recursos que la ley me permite para impedir una ilegalidad que atenta contra nuestra Constitución y de la vida democrática, no sólo de Veracruz, sino de todo México", advirtió el ahora ex fiscal.