Sepultan a Abigail H. C. en Salina Cruz

Salina Cruz, Oax.- El cuerpo de Abigail H. U., mujer de 30 años encontrada muerta en los separos de la cárcel de Salina Cruz, Istmo de Tehuantepec, recibió sepultura la tarde de este miércoles, en el panteón municipal del puerto.

Esto después de que un equipo externo de especialistas de Campeche llevó a cabo una tercera autopsia, a petición de la familia, pues declaró que desconfía de los resultados de las autopsias realizadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que apuntan "asfixia por ahorcamiento" como causa de la muerte.

"Lo hacemos para comprobar que mi hija no se suicidó. Yo no quiero que después de enterrarla me digan eso y den carpetazo, que también me digan que si no estoy contento con el resultado, la desenterremos", explicó José Luis Hay, padre de la víctima, quien dejó huérfano a un niño.

El cuerpo de Abigail H. U. fue localizado sin vida en los separos de la comandancia municipal el pasado 19 de agosto, tres horas después de ser detenida por la policía municipal, luego de una supuesta disputa con la pareja de la víctima.

Familiares y amigos de Abigail acompañaron el cortejo fúnebre desde la funeraria Bonola, en la colonia Aviación, hasta el panteón municipal de Salina Cruz.