Sepultan a la estudiante asesinada

Chilpancingo, Gro.- La estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 2 de Acapulco, Melany Gissel Bravo Leyva, asesinada en un ataque armado, fue velada en su domicilio en el barrio de Las Crucitas en el centro de Acapulco, custodiada por policías del estado. Alrededor de las 4 de la tarde del viernes, el ataúd salió de su casa hacia el panteón de la colonia Jardín. Todo el cortejo fúnebre fue custodiado por agentes estatales.

La mañana del jueves, fuera de las instalaciones del Cobach fue atacado a balazos un chofer de una camioneta del transporte público. En el ataque quedaron heridos el chofer y dos estudiantes del colegio. El chofer fue trasladado al hospital general de El Quemado donde murió.

Las dos estudiantes fueron trasladadas a un hospital privado cercano a la escuela. Cuatro horas después murió Melany Gissel. La otra estudiante, Paloma de Jesús, fue reportada estable.

Profesores del Cobach exigieron justicia por el asesinato de la estudiante y garantías de seguridad. Mientras que, la dirigencia del PRI nacional condenó el ataque y lamentó que el puerto vuelva a ser escenario de violencia desbordada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero exigió a la Fiscalía General del Estado que investigue el crimen y que no quede en impunidad.