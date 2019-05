Ser mecánica cambió mi vida, dice Esperanza

Ciudad de México.- Desde hace tres años Esperanza Rosas Flores trabaja en el área mecánica del Sistema de Transporte Colectivo Metro; entre sus actividades, se encarga de revisar el sistema de frenado de los vagones, verificar y realizar el cambio de algunas piezas y a pesar de que su equipo es en su mayoría integrado por hombres, asegura que no hay diferencia.

"Siempre he trabajado con hombres, los 20 años que tengo trabajando en el Metro; cuando me cambiaron a esta área me daba miedo no saber a qué me iba a enfrentar o a donde llegaría, obviamente yo no sabía usar un desarmador y aquí fui aprendiendo", comentó Esperanza, quien es técnico en mantenimiento de material rodante del Metro de la CDMX.

Ingresó al Sistema de Transporte Colectivo Metro en 1999, en el área de seguridad, pero después logró entrar al equipo de mecánica, actividad que cambió su vida, pues ahora es más independiente, aunque su esposo es mecánico, ella puede arreglar cualquier cosa.

Ahora Esperanza es abuela, pero asegura que en el área donde trabajaba siempre tuvo la oportunidad de convivir con sus hijos, pues a ella sí le daban el día, mismo que actualmente lo aprovecha con sus nietos.