"Ser mujer no la exime de responder señalamientos", revira Tagle a titular de la SFP

La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, advirtió a la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, "no te equivoques", pues la condición de género no excluye a las mujeres que ostentan cargos públicos de asumir sus responsabilidades y ser señaladas de actos de corrupción.

Luego de que Sandoval acusara hoy que hay violencia política de género detrás de los señalamientos sobre el valor no declarado de sus propiedades inmobiliarias, que ostenta junto con su esposo, el académico John Ackerman, Tagle Martínez recordó que quien tiene cargos públicos tiene responsabilidades que asumir, sin importar su género.

"La condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de #Corrupcion "NO TE EQUIVOQUES @Irma_Sandoval"..., escribió la emecista en su cuenta de Twitter.

En la red social la diputada, una de las más activas en defensa de las causas de género, criticó además el mensaje que hoy emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador en Texcoco, estado de México, en donde dijo que se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso "es una de las causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres, nosotros somos más desprendidos".

En una interpretación de esos dichos que atribuyó al siglo antepasado, la diputada expuso "Traduciendo pensamiento decimonónico del presidente, cuando dice: hombres son más desprendidos, habla de irresponsables; hijas cuidan a sus padres, se refiere a trabajo no remunerado; tradición se refiere a machismo; feminismo quieren cambiar roles, verdadera transformación".