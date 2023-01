Ser priísta en este momento es ser valiente, afirma Del Moral

A-AA+

HUEYPOXTLA, Méx., enero 18 (EL UNIVERSAL).- Ser priísta en este momento político es ser valiente, dijo Alejandra del Moral precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRI) a la gubernatura por el Estado de México, durante su primer evento como precandidata, que se llevó a cabo en el municipio de Hueypoxtla, en donde pidió a los delegados no descansar, pues la batalla está a la vuelta de la esquina, aunque afirmó que ganaron en 2017, en el 2021 y sin decir mucho, le volverán a ganar a Morena en el 2023.

Añadió que va a recorrer los 125 municipios, no hay uno que sea pequeño, "no se equivoquen, todos valemos igual y vamos a recorrer todo el Estado de México", apuntó.

Del Moral Vela apuntó que quienes nacieron en el Estado de México, lo quieren y trabajan porque el único compromiso es con la gente, están obligados a recorrerlo.

Explicó que inició su precampaña en esta demarcación porque es tierra de comerciantes valientes, ya que su familia es de esa región, sus abuelos se casaron en Zumpango y dicha zona tiene un significado personal y familiar para ella.

"Sí, creo que el motivo de todos los que estamos aquí, de los que somos priístas y buscamos que le vaya bien al estado, es por nuestras familias, hacemos lo que hacemos por ellos, por nuestros hijos, nuestros hermanos, los esposos, los papás, y las mujeres tenemos ese plus, siempre estamos viendo cómo fortalecemos a nuestras familias", subrayó.

Por lo que agradeció a los líderes municipales iniciar con el pie derecho la precampaña simbólica y significativa. Afirmó que en estos momentos de política no hay nada más valiente que ser priísta, "hoy los priístas tenemos un doble reto, un doble compromiso que es trabajar todos los días de manera incansable por llegar a cada rincón, porque hay cosas que hemos hecho bien, pero otras que debemos cambiar, para ello se necesita ser valiente, primero para reconocerlo y dos para hacer que las cosas pasen".

Indicó que acude ante los delegados que se reunirán en la Asamblea Estatal el 12 de febrero, en donde la ungirán como candidata a la gubernatura, a quienes les agradeció y recordó que el tricolor es un partido de acuerdos, pero también constructor de buenas formas, de buenas costumbres e inventor de los programas sociales que deben llegar a todos, crecer y no se le deben quitar a nadie.

"Nosotros fuimos los creadores y no se nos puede olvidar, yo les quiero agradecer porque son valientes para cambiar, porque por primera vez los priístas por primera vez nos organizamos para formar parte de una gran alianza, la coalición Va por el Estado de México, en la que participamos el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, en donde entendimos que a la gente no le importa si militamos en la izquierda o derecha, sino a la gente le interesa que le demos soluciones, que estemos cerca de ellos", apuntó.

Dijo que la entidad es tan grande y tan plural que necesita que se quiten el chaleco de fuerza, caminar y estar dispuestos a darle solución a la problemática de la ciudadanía, porque deben ser valientes para defender sus logros y les pidió ayuda, pues, la primera etapa es la precampaña, de ahí llegar al 12 de febrero para la convención, después viene el registro de la candidatura para dar paso a la campaña.

"Demostremos desde hoy, de qué cuero van a salir más correas, por qué nosotros somos el cambio, somos una nueva generación de políticos, que decidimos hacer diferente la política, mujeres comprometidas, por primera vez el PRI postula a una mujer precandidata a la gubernatura del Estado y es mi momento para decirle a todas que soy una mujer valiente igual que todas, igual que sus mamás, así es que juntas y juntos representamos un cambio valiente, hagámoslo saber", precisó.