Será obligatorio uso de cubrebocas en espacios públicos de la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en los espacios públicos de la capital y no solo en el transporte público será obligatorio utilizar cubrebocas debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

"Si salimos de casa es preferible usar cubrebocas no solamente en el transporte público. Están todas las indicaciones que hemos dado y que están en nuestras redes sociales para que se sepa cómo usar el cubrebocas, cómo evitar que sea una herramienta que en vez de proteger pueda contagiar", dijo en videoconferencia de prensa.

En ese sentido, recomendó usar cubrebocas lavables, "no se necesita comprar muchos, se utiliza en el día, llega uno a la casa, lo lava y lo puede usar para el otro día".

Mencionó que el día de hoy sostuvo una reunión con médicos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), de los institutos nacionales de Salud, del IMSS, del ISSSTE.

Señaló que en dicha reunión comentaron que recientemente salieron algunas publicaciones científicas donde, en particular en las zonas metropolitanas, es importante el uso de cubrebocas.

"Estamos en un momento del mayor contagio de este virus; las personas que más deben de protegerse son las personas con condiciones preexistentes y cualquier persona que tenga algún síntoma.

"Por favor llamen a Locatel, hagan uso de nuestro SMS 51515 con la palabra "covid19" y las personas que tienen condiciones preexistentes y que tienen algunos de los síntomas como tos, fiebre alta, dolor de cuerpo, es preferible que se acerquen a un hospital", dijo.