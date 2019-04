Será un duro golpe vender cerveza al tiempo, dicen comerciantes de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México se pronunció contra la iniciativa de diputados de Morena de prohibir la venta de cerveza fría en tienditas, al señalar que es innecesaria y que afectará a los negocios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Canacope Servytur local, Federico Pérez Cruz, afirmó que esta propuesta pudiera afectar al pequeño comercio, ya que se calcula que 10% de la venta diaria en una tiendita de barrio es por cerveza. Tan sólo esta cámara cuenta con 23 mil agremiados del pequeño comercio en la capital.



"Es una cantidad significativa, entonces de implementarse una ley así estaríamos dando un golpe fortísimo a la economía familiar, a la sociedad y la recaudación fiscal", dijo.

Criticó que la iniciativa para vender cerveza "al tiempo" no distingue entre chelerías, puestos ambulantes de micheladas y comercios establecidos. "Ellos son los que venden de forma ilegal el alcohol en las calles, en los mercados, en los tianguis. Los comerciantes formalmente establecidos cumplimos con la ley, respetamos las disposiciones de ley", sostuvo.



Recordó que existen legislaciones que regulan la venta y consumo de bebidas embriagantes en vía pública, como la Ley de Establecimientos Mercantiles y la de Cultura Cívica.



"Parece que la propuesta de esta diputada ignora la existencia de estas leyes que ya regulan de manera eficaz este tipo de asuntos. Nosotros, como cámara, no quisiéramos una nueva ley que sea redundante, sino que se aplicaran —de manera estricta— las leyes existentes, pero no en contra del pequeño comerciante", externó.



Reforma. El martes pasado, la diputada de la bancada de Morena, María de Lourdes Paz Reyes, presentó una iniciativa para inhibir el consumo inmediato de bebidas alcohólicas en la Ciudad de México, para esto, propuso prohibir la venta de cerveza fría en tienditas y misceláneas de la capital.

La iniciativa causó revuelo en redes sociales, donde los usuarios crearon la etiqueta #ConLasCervezasNo en inconformidad con la propuesta de la morenista.



Un día después el grupo parlamentario de ese partido salió a la defensa de la iniciativa y afirmó que el objetivo de la misma es disminuir el alcoholismo en la capital y erradicar las chelerías; sin embargo, Paz Reyes reconoció que no cuenta con datos que avalen que la venta de cerveza "al tiempo" disminuye el alcoholismo.



"El proceso de refrigerado para los comerciantes es un proceso sanitario y de conservación del producto; la refrigeración lo que hace es conservar la cadena de frío del producto que sale de fábrica para que se encuentre en condiciones óptimas antes de su consumo.

"El único afectado con esta propuesta, que espero no se implemente, sería el comerciante, porque se nos quitaría la oportunidad de vender un producto en óptimo estado. Te pongo un ejemplo absurdo, es como si dijéramos que para combatir la obesidad le vamos a prohibir a los abarroteros que no refrigeren el jamón. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, no es una consecuencia lógica", dijo el líder empresarial.



El presidente de la Canacope Servytur local hizo un llamado a los legisladores de Morena para que consulten a las cámaras, quienes, dijo, "están dispuestos a brindar asesoría y apoyo siempre que los diputados quieran promover el comercio".