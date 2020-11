Seré testigo colaborador en FGR: Rosario Robles

Rosario Robles Berlanga confirmó esta noche que ha decidido acogerse a la figura de testigo colaborador que le fue ofrecido por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de la "Estafa Maestra".

"Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad", expuso la extitular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El anuncio lo realizó en su cuenta de Twitter.

"He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad", aseveró.