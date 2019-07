Sergio Mayer propone que partidos se financien con recursos privados

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, anunció la presentación de una iniciativa para que partidos políticos se financien únicamente con recursos privados.

A través de un comunicado Mayer Bretón dijo que a la luz de las transformaciones del país, es necesario modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos, permitiendo con mayor énfasis el financiamiento privado para que los recursos públicos, provenientes de las contribuciones de los mexicanos, se destinen a aspectos de política social.

El ex actor dijo que también podrían invertirse en aspectos culturales como promotora del cambio y de la atención a grupos vulnerables. Mayer Bretón destacó que para el caso de las candidaturas independientes no se propone reforma alguna, esto porque dichos candidatos no realizan actividades regulares, como ocurre con los partidos políticos, sino que su existencia sólo se actualiza en el marco de un procedimiento político de elección, en los cuales se excluye la posibilidad de financiamiento privado.

"Así lo propondré mediante una iniciativa de ley para reformar el régimen correspondiente al financiamiento de los partidos políticos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General de Partidos Políticos", señaló el diputado federal Sergio Mayer Bretón.

El legislador de Morena aseguró que el financiamiento público se ha convertido en una carga excesiva para el erario financiado por los contribuyentes lo cual considera absurdo, ya que el reclamo de la población se dirige hacia la prestación de mejores servicios de salud, educación, vivienda digna, fomento a la cultura, seguridad y bienestar en general, a los que no deben restárseles recursos pues su atención tiene primacía sobre la participación política.

Se trata, puntualizó el integrante de la bancada de Morena, de ir más allá del recorte del gasto público a partidos políticos o desaparecer las prerrogativas para generar ahorros o frenar la duplicidad de recursos para un mismo fin; "hay que eliminar fuentes de irregularidades en el gasto y abrir la participación social y privada con una buena fiscalización y toda transparencia para fortalecer el sistema democrático del país".

El diputado federal Sergio Mayer Bretón sostuvo que resulta indispensable y urgente encontrar un nuevo esquema que permita obtener y canalizar los recursos a dichos institutos para su operación regular, desde el ámbito del financiamiento privado, cuidando que las campañas políticas queden bajo el financiamiento público para evitar injerencias no deseadas en la operación de éstas.

La propuesta de iniciativa que presentará deberá analizarse sin perder de perspectiva un hecho histórico indiscutible: que los partidos políticos han tenido un contacto con los principales actores empresariales que inciden en la estabilidad, desarrollo y cambio económico de México.

"En todo caso, dicho contacto siempre ha ocurrido de manera no oficial y, por tanto, ajeno a la transparencia que debería de caracterizarlo. En lugar de ocultar este hecho la propuesta que presento se formula con ánimo de reconocer la posibilidad de que ese contacto se haga legítimo, institucionalizado y fiscalizable, abonando a la transparencia y a la rendición de cuentas para que la sociedad esté informada. Indirectamente se constituiría como un elemento que coadyuve a fomentar la cultura de transparencia y de combate a la corrupción", aseguro Mayer.