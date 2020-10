"Sería lamentable que SCJN rechace consulta para enjuiciar a expresidentes", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería "lamentable" que la SCJN rechace la realización de una consulta popular para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México con la excusa de que se violan los derechos humanos.

A minutos de que la SCJN decida si es constitucional o no la solicitud de consulta, el Ejecutivo pidió a los ministros de la Corte no negar al pueblo su derecho de participación y que se haga valer a plenitud la democracia.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que el sexenio pasado antes de que se aprobara la reforma Energética, juntó las firmas y presentó una solicitud para que se consultara al pueblo sobre este tema, pero la Corte le dio palo porque -dijeron- que se afectaban los ingresos.

"Era ya lo decidido por una especie de asociación delictuosa (Ejecutivo y ministros). Sería lamentable que ahora resolvieran lo mismo con la excusa de que se violan derechos humanos y garantías, ¿a quién se le violan derechos humanos ?".

El mandatario señaló que la pregunta es muy clara; además lo decide el pueblo, luego el Ministerio Público, luego los jueces y os probables implicados tienen el derecho a la defensa.

"Pero decir que es inconstitucional, no va a estar bien, pero no quiero que se mal interprete porque soy respetuoso al Poder Judicial".