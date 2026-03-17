Servando Gómez, "La Tuta", se declara no culpable en corte de EU
La audiencia previa al juicio de Gómez Martínez está programada para el 24 de junio en Brooklyn.
Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", fundador de La Familia Michoacana, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan, al comparecer en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.
Cargos y proceso judicial contra Servando Gómez
Gómez Martínez, uno de los 26 criminales entregados por el gobierno mexicano a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, rechazó los cargos en su contra, que incluyen conspiración para importar cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos desde México; narcoterrorismo, al haber sido designada "La Familia Michoacana" como una organización terrorista extranjera, violencia sistemática y lavado de dinero.
El juez fijó la próxima audiencia -previa a juicio- para el 24 de junio, a las 11:30 horas. En caso de ser enjuiciado y declarado culpable, "La Tuta" podría enfrentar cadena perpetua. Bajo el acuerdo con Estados Unidos, ninguno de los criminales entregados por México puede ser condenado a cadena perpetua.
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Detención y contexto carcelario
"La Tuta" está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, el mismo penal donde están recluidos Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero.
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