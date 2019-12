Servidores de la nación, en el limbo legal y laboral

Desde hace más de un año, los 19 mil servidores de la nación —que integran el equipo que realizó los censos para entregar el apoyo económico de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador— trabajan sin que su puesto y salario tengan sustento jurídico.

En una revisión de EL UNIVERSAL a los reglamentos de la Secretaría de Bienestar, de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, así como a los lineamientos de actuación de los delegados estatales para el bienestar, se constató que no hay fundamento para crear esta figura.

Sólo existe la autorización de la Secretaría de Hacienda para que los recursos que Bienestar pueda emplear en contratar personal por honorarios se usen para ese fin, pero jerárquicamente los servidores dependen de la Presidencia.

Cada uno de los servidores de la nación firma contratos mensuales por un salario de 10 mil 217 pesos en la Secretaría de Bienestar, en los que se aclara que "la dependencia no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral a favor de 'el prestador de los servicios', en virtud de no ser aplicables" las leyes Federal del Trabajo y de Trabajadores al Servicio del Estado.