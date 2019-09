Sexenio pasado compró en exceso cloro y navajas para rasurar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana dará a conocer una compra -que hizo la pasada administración- de enseres de limpieza entre ellos navajas para rasurar, papel de baño y cloro, que incluso -prevé- le alcancen para todo su sexenio.

"Les voy a informar de una compra que dejaron de navajas de rasurar de miles, de papel de baño y cloro para limpiar, pero en exceso, ósea vamos a terminar los seis años y no vamos a comprar".

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador dijo que así se hacía todo.

"Vendía de todo y en cantidades exorbitantes, ahorita se me vino a la mente esto de la compra de aquí en Palacio que vamos a dar a conocer".

Recordó que como Jefe de Gobierno una de sus instrucciones era que antes de comprar se revisaran los almacenes y se encontraron muchas cosas y se ahorra con esa acción.

"Había en la práctica, y eso tenemos que evitarlo, lo de las compras de pánico por subejercicio porque en la mentalidad del administrador público es tener presupuesto, ósea para ser importante se necesita tener presupuesto y luego no tienen capacidad para ejercerlo, por eso empieza a haber subejercicio".