Sexenios pasados aplicaron estrategia de seguridad fallida: SSPC

Al participar este miércoles en el Foro virtual Internacional "La Hora del Pacto, Mujeres Líderes contra el Crimen Organizado", la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró que en sexenios pasados se aplicó una estrategia de seguridad fallida que dejó miles de muertos y desaparecidos en el país.

"Así recibió el país, hace más de dos años, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien determinó dar un giro de 180 grados a esta estrategia de combate a la violencia, porque nos llevó a unos márgenes de descomposición social insospechados", indicó. Ante mujeres líderes de Seguridad y Procuración de Justicia de América Latina, Estados Unidos y Europa, Rodríguez Velázquez presumió que es la primera mujer en la historia de México que está al frente de la SSPC, que le corresponde salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de 126 millones de mexicanos.

"Este nombramiento que asumimos en enero de este año, se da sexenio tras sexenio en los que se aplicó una estrategia fallida contra la delincuencia, que lamentablemente dejó en México muchos miles de muertos y personas desaparecidas. Decir que el presidente respondió a pregunta expresa. ¿Por qué nombró a una mujer en este encargo? Y dijo: por la experiencia, honestidad... y por ser mujer. ¡Qué gran responsabilidad tenemos!", expuso.

La funcionaria señaló que, como parte de la estrategia del actual gobierno, "sesionamos todos los días a las 6 de la mañana y ahí coordinamos por parte de esta secretaría la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Unidad Inteligencia Financiera, de Gobernación, que también es compañera mujer. "Así como el Presidente de México que sesiona todos los días en el Gabinete de Seguridad".

Compartió: "El 30 de octubre del 2020, me encontraba a las 7:00 de la mañana en casa recuperándome de las secuelas del Covid-19, después de seis semanas difíciles que incluso me llevaron a estar hospitalizada en terapia intensiva". "Como todas las mañanas prendí la televisión para escuchar la conferencia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Cuál fue mi sorpresa al escuchar que el presidente informaba al país que había tomado la decisión de invitarme a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad. En el momento más crítico de salud me llegó este gran reto profesional".