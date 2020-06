SFP debe hacer pública información sobre compras a China: Inai

La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe dar a conocer qué insumos de salud se compraron al gobierno de China para atender la pandemia a causa de Covid-19 en el país, así lo resolvieron los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Esto, luego que un particular pidió conocer el precio unitario de los productos, cuáles ya se recibieron, cuáles están por recibirse y en qué fechas. Además, la dependencia debe informar cómo se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 constitucional, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano en la compra de dichos insumos.

Como respuesta a su pedimento la SFP se declaró incompetente y orientó al solicitante a presentar su petición ante la Secretaría de Salud. Ante esta situación, el particular se inconformó, pues dijo que Función Pública sí tenía competencia para conocer la información e interpuso un recurso de revisión ante el Inai.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a cargo de la ponencia del caso dijo que, durante la conferencia matutina del 9 de abril pasado, el canciller Marcelo Ebrard indicó que el gobierno mexicano compró insumos médicos a China por un valor de 56.4 millones de dólares, a saber, 5 mil 262 ventiladores, 725 mil guantes y 11.5 millones de máscaras respiradoras KN95.

Ibarra Cadena sostuvo que el papel de los Órganos Internos de Control en los procedimientos de adquisición rápida y eficiente de bienes y servicios es vital para asegurar que las instituciones públicas obtengan las mejores condiciones y brindar certeza del ejercicio del gasto público.

Agregó, que se determinó que tanto la SFP como las dependencias y entidades que hubieran adquirido insumos ante la pandemia son competentes para conocer la información solicitada.

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la SFP tienen facultades para intervenir en los procedimientos de adquisiciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de gobierno, mediante licitación pública, invitación cuando menos a tres personas y adjudicación directa, con el objetivo de garantizar la elegibilidad de las mejores condiciones para Estado mexicano.

"En los tres tipos de procedimientos se advierte que las dependencias o entidades deberán informar o invitar a representantes de su Órgano Interno de Control, para que emita su opinión al respecto o, bien, se deberá informar a dichos órganos sobre los contratos formalizados en materia de adquisición de bienes o servicios cuando se realizan fuera de la licitación", subrayó la Comisionada.

Además, el 27 de marzo pasado la dependencia emitió un comunicado donde refirió que mantiene vigilancia de las compras públicas y la recepción de denuncias durante la contingencia, precisando que los Órganos Internos de Control participarían activamente en los Comités de Adquisiciones para garantizar su legalidad y prevenir actos de corrupción.

"Se constató que la SFP cuenta con unidades administrativas facultadas para atender la solicitud del particular, como la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, la Dirección de Políticas de Fiscalización de Contrataciones Públicas y los propios OIC de las dependencias y entidades federales", concluyó la comisionada ponente.